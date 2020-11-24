عاجل .. الإسكان تعلن مواعيد قرعة شراء أراضي الإسكان الإجتماعي

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

علن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد وأماكن إجراء القرعة اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، والمطروحة للحجز بالمدن الجديدة، خلال الفترة من 15/9/2020 : 15/10/2020، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، حيث ستبدأ القرعة يوم الأحد الموافق 29/11/2020، وتنتهى يوم الأحد الموافق 20/12/2020، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية فى هذا الشأن.

 

 

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: سيتم يوم الأحد 29/11/2020، إجراء القرعة لقطع أراضى الحى السادس، بالمجاورة 30، مسلسل 1، بمدينة دمياط الجديدة، وقطع الأراضى بالامتداد الغربى (أراضى الإسكان الاجتماعى)، مسلسل (1، 2)، بمدينة الفيوم الجديدة، وقطع أراضى الحى 35، بالمجاورة 7، مسلسل 1، بمدينة العاشر من رمضان، وسيتم إجراء القرعة لتلك المدن باستاد المقاولون العرب.

 

 

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: سيتم يوم السبت 5/12/2020، إجراء القرعة لأراضى الحى الثانى – منطقة 4 – مجاورة (1، 2، 3، 4) – مسلسل 1، والحى الثالث – الحى الرابع – مسلسل (2، 3)، وغرب المدينة مجاورات (أ – ب – ج) – مسلسل 4، وغرب المدينة – مجاورة ج – مسلسل 5، والحى الأول – مسلسل 6، بمدينة قنا الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة، وكذا أراضى منطقة الإسكان الاجتماعى 480 فداناً – المجاورة الأولى والثانية – مسلسل 1، ومنطقة عمارات الإسكان الاجتماعى – المرحلة الثانية – منطقة 620 فداناً – مناطق (أ – ج – د – و) – مسلسل 2، ومنطقة عمارات الإسكان الاجتماعى – المرحلة الثانية – منطقة 620 فداناً – منطقة (ب) – مسلسل 3، بمدينة طيبة الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة، بالإضافة إلى أراضى منطقة التوسعات الجنوبية الشرقية منطقة 4 – مسلسل 1، بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك بمقر جهاز المدينة.

 

 

وأشار المهندس محمد أنور هلال، إلى أنه سيتم يوم السبت 12/12/2020، إجراء القرعة لأراضى الحى الرابع – مسلسل (1، 2)، بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بنادى سيتى كلوب فى الحى الثالث بالمدينة، وأراضى منطقة 735 فداناً – مجاورة 30 – مسلسل 1، بمدينة سوهاج الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة، وأراضى منطقة 55 فداناً – منطقة الإسكان الاجتماعى – مسلسل 1، بمدينة أخميم الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة.

 

 

وأوضح أنه سيتم يوم السبت 19/12/2020، إجراء القرعة لأراضى حى الفردوس، بالمجاورات (2، 3، 4) – مسلسل 1، بمدينة السادات، وسيتم يوم الأحد 20/12/2020، إجراء القرعة لأراضى الحى الثانى – مجتمع ثان – مجاورة (1، 4) – مسلسل 1، والحى الثالث – المجتمع السادس – مجاورات (1، 2أ، 2ب، 3ب كود 1) – مسلسل 2، والحى الخامس – المجاورتين الأولى والثانية – مسلسل 3، والحى السادس – المجاورات (1، 3، 5أ، 5ب) – مسلسل 4، والحى السادس – مجاورة (2، 4) – مسلسل 5، والحى الثامن – المجاورة الأولى – مسلسل 6، والحى السابع، قطاع (و)، وبلوكات (1، 2، 3، 4) – مسلسل 7، بمدينة برج العرب الجديدة، بنادى الاتحاد السكندرى.

 

 

وقال حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان: إنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً أو بتوكيل خاص) بحضور القرعة العلنية، وعلى المتقدمين للحجز التواجد من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً في الأيام المحددة لكل مدينة، لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة 12 ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يتمكنوا من الحضور، فستقوم اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به، ووضعه في الصناديق الخاصة بإجراء القرعة.

 

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان: بالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وفى حالة الرغبة فى استرداد المقدم مضافاً إليه العائد، فيمكن التقدم للفرع السابق سداد جدية الحجز به اعتباراً من يوم الأحد 10/1/2021 : يوم الخميس 11/2/2021، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 4 وحتى الساعة 6 مساءً، وسيتم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من الدخول فى هذه القرعة العلنية، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وكذلك كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.​

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان شراء اراضي الاسكان الإجتماعي الاسكان

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن "تيجراي"

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

انقلاب في برشلونة وظهور 4 أزمات جديدة

منذ أقل من ساعة

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الوضع يزداد خطورة.. تحذير عاجل من الحكومة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الحقيقة الكاملة بشأن إظلام الأرض 3 أيام في ديسمبر المقبل

منذ يوم

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ ساعتين

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يدرس تغيير أماكن الشحات وأجايي في مباراة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

طارق السباعي: إجراء القرعة اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضي "الإسكان الاجتماعي"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:47 ص

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

انقلاب في برشلونة وظهور 4 أزمات جديدة

10:59 ص

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

11:01 ص

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»