اجتماع ثلاثي بين وزراء البترول والسياحة والآثار والطيران لدعم القطاع السياحى وتحفيز نشاط الطيران

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى الاجتماع الثالث بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التى تدعم القطاع السياحى وتحفز نشاط الطيران، وذلك فى ضوء حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة وسعيًا للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح المهندس طارق الملا أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية الهامة والعمل على تذليل التحديات التى تواجهها، مشيرًا إلى أن قطاعى السياحة والطيران من القطاعات الاقتصادية الحيوية التى تأثرت بشكل مباشر من جائحة فيروس كورونا المستجد، وأضاف أن هناك تنسيق مستمر وتعاون كامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والمبادرات الجديدة التى سيتم دراستها وبحث آليات تنفيذها خلال الفترة القادمة لدعم برنامج تحفيز الطيران للمقاصد السياحية المصرية.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور خالد العنانى الإجراءات والحوافز التي قدمتها الدولة لمساندة القطاعى السياحى لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، مثمنًا جهود ودعم وزارة البترول لزيادة الحركة السياحية الداخلية والوافدة إلى مصر من خلال مبادرتها بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون للمقاصد السياحية إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، والتى تم تطبيقها مطلع مايو الماضى، خاصة وأن نشاط الطيران يُعد أحد العوامل المؤثرة فى القطاع السياحى.
 
ومن جانبه أشاد الطيار محمد منار بجهود ودعم وزارة البترول المستمر لقطاع الطيران، ونجاحه فى توفير وقود الطائرات بمختلف مطارات مصر، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارتين فى هذا المجال.

حضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجل الرئيس التنفيذي لهيئة للبترول والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية والمهندس محمود ناجى معاون وزير البترول للنقل والتوزيع ويمنى النجار مساعد وزير السياحة والاثار.

أخبار تهمك

الوضع يزداد خطورة.. تحذير عاجل من الحكومة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

الحقيقة الكاملة بشأن إظلام الأرض 3 أيام في ديسمبر المقبل

منذ يوم

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن "تيجراي"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يدرس تغيير أماكن الشحات وأجايي في مباراة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

انقلاب في برشلونة وظهور 4 أزمات جديدة

منذ أقل من ساعة

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:47 ص

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

انقلاب في برشلونة وظهور 4 أزمات جديدة

10:59 ص

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

11:01 ص

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»