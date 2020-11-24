صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في المستهل .. وسهم "ريم" يتصدر القائمة الخضراء

إستهلت بورصة الكويت تعاملات يوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث صعد مؤشرها العام 0.05%، وصعد السوق الأول 0.06%، وسجل الرئيسي نمواً بنسبة 0.02%، بينما كان "رئيسي 50" المتراجع الوحيد بنحو 0.05% ،

وبلغت أحجام التداول الكلية بالبورصة اليوم بتوقيت الكويت، نحو 45.3 مليون سهم جاءت بتنفيذ 3182 صفقة حققت سيولة بقيمة 19.6 مليون دينار.