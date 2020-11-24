صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في المستهل .. وسهم "ريم" يتصدر القائمة الخضراء

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:05 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت  تعاملات يوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ،  حيث صعد مؤشرها العام 0.05%، وصعد السوق الأول 0.06%، وسجل الرئيسي نمواً بنسبة 0.02%، بينما كان "رئيسي 50" المتراجع الوحيد بنحو 0.05% ، وبلغت أحجام التداول الكلية بالبورصة اليوم بتوقيت الكويت، نحو 45.3 مليون سهم جاءت بتنفيذ 3182 صفقة حققت سيولة بقيمة 19.6 مليون دينار.

وجاء سهم "ريــم" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو كبير نسبته 32.95%، فيما تصدر سهم "تحصيلات" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 4.87%.

وتصدر سهم "بيتك" نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 9.12 مليون سهم بقيمة 6.37 مليون دينار، ليرتفع السهم في تلك الأثناء بنسبة 0.14%.

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