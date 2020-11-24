تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الثلاثاء موقعة برشلونة ضد دينامو كييف والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.









ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.









ويدخل برشلونة المباراة بالأسماء التالية :-









في حراسة المرمى: تير شتيجن





خط الدفاع: ديست، مينجويزا، لينجليت، جوردي ألبا





خط الوسط: ميراليم بيانيتش، ألينيا، عثمان ديمبيلي، فيليب كوتينيو





في الهجوم: بيدري، أنطوان جريزمان



