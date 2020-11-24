أنوشكا: "العمل مع يحيى الفخراني متعة ونفسي أشتغل سينما"

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أوضحت الفنانة أنوشكا، عن سبب ابتعداها عن الغناء، وعن عدم المشاركة في الأعمال السينمائية والاكتفاء بظهورها الأعمال الدرامية.



وأضافت أنوشكا خلال لقائها برنامج "It’s Show Time" المُذاع عبر قناة CBC، أن سبب ابتعادها عن الغناء يرجع إلى أن سوق الغناء قد اختلف، وأصبح كل فنان يقوم بالإنتاج لنفسه مثل هاني شاكر وعلي الحجار، لافتة أن ذلك يتيح لهم الفرصة لتقديم شخصياتهم مثلما يريدون.



وأشارت أنوشكا إلى أنها ترغب في تقديم أعمالاً سينمائية، مُضيفة:" نفسي أعمل سينما الفترة الجاية".



وتحدثت أنوشكا عن كواليس العمل مع الفنان يحيى الفخراني في مسلسل "نجيب زاهي ذركش"، مُضيفة :"الشغل معاه متعة، لدرجة إني مرات بقعد اتفرج عليه وهو بيمثل وأنسى".



وأعربت عن سعادتها بالعمل مع المخرج شادي الفخراني، قائلة: "شادي الفخراني بيتصرف كأن رمضان بكرا الصبح، وده باسطني لأننا بنشتغل على حسب جدول، وعدد ساعات معينة واللي محطوط بيتنفذ، وبنبقاش بنشتغل تحت ضغط فظيع".