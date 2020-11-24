شاهد.. إجراءات الداخلية لتأمين جولة إعادة انتخابات المرحلة الأولى (فيديو)

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثا، جهود واستعدادات الداخلية لتأمين انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الأولى.

ويأتى ذلك استمرارًا للخطة الأمنية الشاملة التى اعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، والتى اعتمدت فى أحد محاورها الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق، لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقامت القيادات الأمنية بالمحافظات التى تشهد جولة الإعادة بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها واستيعاب بالمهام الموكلة إليها، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى للحفاظ على أمن المواطنين، وتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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