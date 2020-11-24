وزير الخارجية الألماني: نتوقع التوصل لحل الخلاف بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال أيام

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صرح وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، اليوم الثلاثاء، بأن الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي متفائلة بشأن إيجاد حل للخلاف حول ميزانية الاتحاد الأوروبي في غضون أيام، حيث تم الإفراج عن مليارات اليورو لمساعدة الاقتصادات المتضررة من الوباء. وقال "نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات، فالأمر ليس سهلًا كما نعلم جميعًا".



وتابع: "لكنني متأكد تمامًا من أننا سنكون قادرين على اتخاذ قرارات في اليومين المقبلين بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي وكذلك بالنسبة لصندوق التعافي، لذلك نحن قادرون على تحرير الأموال."



ومن جانب آخر، صرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكثف تعاونها بشأن إنتاج خلايا بطاريات للسيارات الكهربائية وإنها يجب أن توسع هذا النهج ليشمل مجالات صناعية جديدة مثل تكنولوجيا الهيدروجين.



قال ألتماير في مؤتمر اقتصادي في برلين: "نريد دعم إنشاء سلسلة قيمة كاملة لخلايا البطاريات في أوروبا: من معالجة المواد الخام إلى إنتاج خلايا البطاريات إلى إعادة التدوير".



تدعم الحكومة الألمانية الإنتاج المحلي لخلايا البطاريات بثلاثة مليارات يورو (3.6 مليار دولار) لتصبح أقل اعتمادًا على الموردين من آسيا.



تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية بالفعل منافسة شديدة من المنافسين الصينيين والأمريكيين في مجال التنقل الكهربائي. أعطى هذا الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لدعم الدولة لخلايا البطاريات كجزء من مخطط المشروع المهم ذي المصلحة الأوروبية المشتركة (IPCEI).



ومن بين الشركات المستفيدة من الدعم، شركة Varta الألمانية لصناعة البطاريات، وشركة BMW لصناعة السيارات الفاخرة، والمجموعة الكيميائية BASF، وكذلك شركة صناعة السيارات الفرنسية Peugeot مع فرعها الألماني Opel.تتوقع وزارة الاقتصاد أن تخلق مبادرة خلايا البطاريات أكثر من 20 ألف وظيفة جديدة خلال السنوات العشر القادمة. من المحتمل أن يخفف هذا من تأثير فقدان الوظائف بسبب ضعف الطلب على محركات الاحتراق.



وقال ألتماير إنه في المستقبل، يجب أن تأتي خلايا البطاريات الأكثر ابتكارًا وصديقة للبيئة من أوروبا. وأضاف أن التعاون المتزايد في خلايا البطاريات، الذي تم تمكينه من خلال مخطط IPCEI للمفوضية الأوروبية، يجب أن يصبح مخططًا لمشاريع صناعية أوروبية أخرى، على سبيل المثال لتقنيات الهيدروجين.



وقد أقرت الحكومة الألمانية خطة استثمار هيدروجين بقيمة 9 مليارات يورو كجزء من حزمة تحفيز لمساعدة أكبر اقتصاد في أوروبا على التعافي من صدمة فيروس كورونا وتسريع التحول نحو التكنولوجيا الخضراء.



يتم إنتاج وقود الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي في عملية تمرر الكهرباء من مصادر مثل الرياح وأشعة الشمس عبر الماء، لاستخراج الهيدروجين الخالي من الكربون.

