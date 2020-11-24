محافظ بني سويف: انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النوًاب

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اطمأن الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف على انتظام عملية التصويت بكل اللجان في اليوم الثاني من جولة الإعادة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب التي تعقد على "مدار يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر الجاري" ضمن المرحلة الأولى التي تضم 13محافظة، من بينها بني سويف.



جاء ذلك خلال متابعته "صباح اليوم" لأعمال فتح اللجان وسير عملية التصويت من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للوقوف على مستجدات العملية الانتخابية أولا بأول، وذلك في حضور اللواء أ.ح سامي محمد سعد قائد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي وقائد قوات تأمين المحافظة، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،والمستشار العسكري للمحافظة.



وأكد المحافظ على استمرار التكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية واللجان الميدانية التي تتابع توافر التسهيلات اللازمة، مطالبًا بسرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ وتوفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول، ورصد الوضع باللجان، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.



تجدر الإشارة إلى أنه يتنافس في هذه الجولة بالمحافظة 16 مرشحًا على 8 مقاعد فردية، ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين مليون و883 ألف و354 ناخبًا وناخبة في 481 مركز بإجمالي 692 لجنة فرعية.