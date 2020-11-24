محافظ بني سويف: انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النوًاب

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements

اطمأن الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف على انتظام عملية التصويت بكل اللجان في اليوم الثاني من جولة الإعادة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب التي تعقد على "مدار يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر الجاري" ضمن المرحلة الأولى التي تضم 13محافظة، من بينها بني سويف.

جاء ذلك خلال متابعته "صباح اليوم" لأعمال فتح اللجان وسير عملية التصويت من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للوقوف على مستجدات العملية الانتخابية أولا بأول، وذلك في حضور اللواء أ.ح سامي محمد سعد قائد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي وقائد قوات تأمين المحافظة، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،والمستشار العسكري للمحافظة.

وأكد المحافظ على استمرار التكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية واللجان الميدانية التي تتابع توافر التسهيلات اللازمة، مطالبًا بسرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ وتوفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول، ورصد الوضع باللجان، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

تجدر الإشارة إلى أنه يتنافس في هذه الجولة بالمحافظة 16 مرشحًا على 8 مقاعد فردية، ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين مليون و883 ألف و354 ناخبًا وناخبة في 481 مركز بإجمالي 692 لجنة فرعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف محافظ بني سويف كورونا بني سويف انتخابات النواب اعادة انتخابات النواب أمن بني سويف

أخبار تهمك

الحقيقة الكاملة بشأن إظلام الأرض 3 أيام في ديسمبر المقبل

منذ يوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن "تيجراي"

منذ حوالي 7 ساعات

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يدرس تغيير أماكن الشحات وأجايي في مباراة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ ساعتين

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

انقلاب في برشلونة وظهور 4 أزمات جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الوضع يزداد خطورة.. تحذير عاجل من الحكومة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

انتخابات الشيوخ 2020| محافظ بني سويف: انتظام التصويت بـ532 لجنة (صور)

"التوك توك والتروسيكل".. وسيلة نقل الناخبين ببني سويف (فيديو)

انتخابات الشيوخ 2020.. زيادة إقبال الناخبين بعد انكسار موجة الحر ببني سويف (فيديو)

محافظ بني سويف: انتظام التصويت في إعادة على المقعد الفردي للشيوخ

محافظ بني سويف بـ"عمليات الشيوخ": انتظام التصويت في اليوم الثاني (صور)

محافظ بني سويف من غرفة العمليات: إعادة الشيوخ أجريت في أجواء مناسبة (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:47 ص

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

انقلاب في برشلونة وظهور 4 أزمات جديدة

10:59 ص

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

11:01 ص

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»