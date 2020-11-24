"الجودة الشاملة في صناعة الملابس" ندوة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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في إطار ربط المقررات الدراسية بسوق العمل لتلبية متطلبات الصناعة واكساب الطلاب الخبرات العلمية والمهارة اللازمة لإتقان العمليات الإنتاجية نظم قسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية ندوة عن نظم الجودة الشاملة لطلاب الفرقة الثانية قسم الملابس الجاهزة ضمن مقرر إدارة الجودة الشاملة، تحت إشراف ا.د. عبد الرحيم رمضان رئيس القسم العلمي، ا.د. بهيرة الجبالي...

وقام بإلقاء الندوة مهندس. محمود بدوي، مدير إدارة الجودة بمصنع النيل البدرشين. وخريج الكلية قسم الغزل والنسيج، الذي أكد على أن الجودة هي أهم مايبحث عنه المستهلك في صناعة الملابس الجاهزة، متحدثًا عن أهم المعلومات والموضوعات الهامة التى تفيد فى النهوض بمجال صناعة الملابس فى مصر.

تضمنت الندوة عرض لأهم الأساليب التي تحقق جودة صناعة الملابس فى المصانع والشركات بدءا من الخامات (الأقمشة) بتحديد أهم الاختبارات القياسية اللازمة طبقا للمواصفات القياسية المحلية والعالمية، وكذلك الأشتراطات الفنية للملابس الجاهزة بمعرفة كيفية مطابقة المنتج للمواصفات والضبط الاحصائى للجودة والتى تحقق خواص الاستخدام النهائى والرقابة على جودة الإنتاج.

كما تم الحديث حول تطور مفاهيم الجودة والتى تبدأ من جودة المنتج (السلعة) والعمليات -اشباع رغبات العميل- الجودة كعامل فى المنافسة والتميز فى السوق واخيرا إدارة الجودة الشاملة كمدخل إلى الأيزو، والتى تعتبر المدخل الطبيعى للتحسين المستمر لأداء المنشآت الصناعية وأساس التفوق والتميز لتدعيم القدرة التنافسية من خلال تحسين الإنتاجية.

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