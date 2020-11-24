الموجة الثانية من كورونا ترفع أسعار "فيتامين سي" الغلابة في الأسواق

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:20 ص
البرتقال
البرتقال
محمد عصام
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تضاعفت أسعار البرتقال مع بدء موسم طرحه بالأسواق المصرية هذا العام   مقارنة بالعام الماضي، إذا دفعت توقعات حدوث الموجة الثانية من كورونا المزارعون  بتخزينه وحجبه عن الأسواق لتحقيق مزيد من المكاسب.

 

 

وتراوح سعر كيلو البرتقال  جملة بين 4 جنيه إلى 4.5 للكيلو، ليصل إلى المستهلك بسعر 5 إلى 6 جنيه للكيلو بحسب تجار في سوق الجملة السادس من أكتوبر.

 

وقال أحد تجار الفاكهة بسوق الجملة 6 أكتوبر، "إن أسعار البرتقال جملة هذا العام مرتفعة نحو  جنيه أو 1.5 جنيه في الكيلو واحد وهذا وما زلنا في بداية الموسم.

 

 

وتابع خلال تصريحات للفجر، " تعودنا أن تكون أسعار البرتقال في بداية الموسم مرتفعة، ولكن الارتفاعات هذا العام تأتى دون التوقعات ومع تراجع الكميات المعروضة."

 

وأضاف،" المزارعون يريدون الوصول بأسعار بيع محصول البرتقال إلى اعلى سعر طالما يستطيع تخزينة والحفاظ عليه، لأن العام السابق شهد قيام عدد كبير منهم ببيع المحصول في بداية الموسم بأسعار أقل كثيرا  عن التى وصل إليها في نهايته خاصة مع حدوث موجة كورونا الأولى".

 

واستكمل، "أعتقد أنهم يحاولون تخزينه مع الحديث عن توقعات بحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا والتي ترفع أسعارها نتيجة أنه  احتوائه  على أحد فيتامين سي  الذي  أحد الفيتامينات الهامة  للوقاية من فيروس كورونا."

 


 

وسبق وأن شهدت اسعار الفاكهة التى تحتوي على فيتامين سي زيادة سعرية قوية عند حدوث الموجة الأولى من فيروس كورونا في مارس 2020 كان أبرزها الليمون الذي حقق مستويات سعرية غير مسبوقة لسعر الكيلو وصلت إلى 40 جنيه للكيلو.

 

 

ولكن رفض  مسعد عمر أحد أكبر تجار الفواكه، إرجاع ارتفاع أسعار البرتقال إلى ترقب حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

 

 

وتابع" عمر" سعر الكيلو الأن مرتفع لأننا مازلنا في بداية الموسم، عندما تصل ثمرة البرتقال إلى النضج الكامل وتزداد حلاوة سيتم طرح منها كميات كبيرة وتنخفض الأسعار".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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