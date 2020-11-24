250 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:17 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الثلاثاء، 7483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و250 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأصبحت المكسيك رابع دولة على مستوى العالم تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد فيها عتبة الـ100 ألف وفاة.

 

وسجلت السلطات الصحية المكسيكية حتى اليوم الجمعة، حسب آخر البيانات المنشورة على الموقع الحكومي الخاص بمتابعة تفشي كورونا، 100104 وفيات ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها منذ بداية الجائحة مليونا و19543 حالة منها 18947 حالة نشطة و766361 حالة شفاء.

 

لكن الخبراء الطبيين يحذرون من أن الأرقام الحقيقية تتجاوز على الأرجح بشكل ملموس الحصيلة الرسمية نظرا لمحدودية قدرات السلطات الطبية في مجال الفحص.

 

 

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