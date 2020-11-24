الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بسانت كاترين 6 (فيديو)

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا جديدا في درجات الحرارة، إذ سيكون الطقس لطيفا نهارًا وباردًا ليلًا بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس لطيف بالنهار، على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس بارد بالليل، وشديدة البرودة على شمال الصعيد، مع استمرار سقوط الأمطار في المناطق الشمالية بالوجه البحري، كرشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ومطروح، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية: 

القاهرة العظمى 24 والصغرى 14
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15
مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 15
بورسعيد العظمى 23 والصغرى 16
دمياط العظمى 23 والصغرى 16
الإسماعيلية العظمى 25 والصغرى 14
السويس العظمى 24 والصغرى 15
العريش العظمى 24 والصغرى 14
طابا العظمى 25 والصغرى 16
سانت كاترين العظمى 21 والصغرى 6
شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 19
الغردقة العظمى 27 والصغرى 17
الفيوم العظمى 24 والصغرى 11
بني سويف العظمى 25 الصغرى 11

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