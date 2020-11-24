تصريح هامل من الوزراء بشأن غرامة ارتداء الكمامة (فيديو)



وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه ليس مسموحا بتواجد مواطنين يحصلوا على خدمات من الجهات الحكومية وهم غير مرتدين الكمامات، بحيث لا تؤدي الجهات الحكومية خدمات لمواطن لا يرتدي الكمامة، مع التشديد على الموظف الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأضاف أن غرامة مخالفة ارتداء الكمامة تصل إلى 4 آلاف جنيه، وليست فورية، حيث يتم تحرير بها محضر ثم يتم تحصيلها.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101981 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 354 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 113381 حالة من ضمنهم 101981 حالة تم شفاؤها، و6560 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع مجلس المحافظين، منوها بأنه تم التوجية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة، وتوقيع الغرامات على من لم يلتزم بهذه الإجراءات.