بعد نشره قصيدة تتحدث عن الموت.. صلاح عبد الله: القصيدة للحياة ولا تدعوا للحزن

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:53 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


أوضح الفنان صلاح عبد الله، عن سبب كتابته لقصيدة رثاء لنفسه، وذلك لأنها معبرة عن إحساسه وشعوره الداخلي، وعن المشاعر المتضاربة التي تسيطر عليه، لاسيما مع انتشار الشائعات الكثيرة عن الوفيات والموت، وأنه بسبب تعرضه لشائعة الموت قرر الاتجاه لكتابة هذه القصيدة التي يتحدث فيها عن الموت ، مُوضحًا:"كل ما اتعب وأدخل المستشفى تطلع شائعات وفاة".

وأشار الفنان صلاح عبد الله خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشى، أن العديد من أصدقائه الفنانين طلبوا منه أن يحذف هذه القصيدة، لافتًا على أنها لاتتتحدث عن الموت فقط ولا تدعوا للحزن و ولكنها أيضًا قصيدة للحياة.


وقام صلاح عبد الله بإلقاء بعض مقتطفات من قصيدته وهي: "لما مُت عملتوا إيه كان نفسي أشوفكم بس ما قدرتش أشوف لإني مُت بس وحياة ميتينكوا والكلام بيني وبينكوا لما مُت زعلتوا عليا قد إيه؟.. يوم، يومين تلاته بالكتير مش بلومكم دانا عايزكوا تعيشوا يومكم صدقوني يومين كتير كفاية يوم أو نص يوم أو ربع يوم أو ربع ساعة فقط لا غير مش مهم، المهم لما تشوفوا صورتي أو تيجي سيرتي تذكروني، تذكروني بكل خير وحبذا لو كانت الذكري بدموع أو شحتفه أو حشرجه أو نهنهة قصدي، خلوا الحاله تبدو إنها حزن فاق كل الآفاق في قلب من ألم الفراق موجوع وإوعوا تنسوا أذكروا محاسن موتاكم ولو مافيش الفولي حبة محاسن وأذكروها وإكتبوها على صورتی وشیروها أو لما تيجي سيرتي أسكتوا أسكتوا وغيروا الموضوع غيروا الموضوع لإنی للأسف لسه حي لسه بهرب ماللي فات لسه خايف ماللي جي".

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ نصف ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن "تيجراي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الوضع يزداد خطورة.. تحذير عاجل من الحكومة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الحقيقة الكاملة بشأن إظلام الأرض 3 أيام في ديسمبر المقبل

منذ يوم

باتشيكو كان يتجه لإشراك عبدالغني في الجهة اليمنى أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

08:02 ص

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

11:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»