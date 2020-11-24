بعد نشره قصيدة تتحدث عن الموت.. صلاح عبد الله: القصيدة للحياة ولا تدعوا للحزن

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أوضح الفنان صلاح عبد الله، عن سبب كتابته لقصيدة رثاء لنفسه، وذلك لأنها معبرة عن إحساسه وشعوره الداخلي، وعن المشاعر المتضاربة التي تسيطر عليه، لاسيما مع انتشار الشائعات الكثيرة عن الوفيات والموت، وأنه بسبب تعرضه لشائعة الموت قرر الاتجاه لكتابة هذه القصيدة التي يتحدث فيها عن الموت ، مُوضحًا:"كل ما اتعب وأدخل المستشفى تطلع شائعات وفاة".



وأشار الفنان صلاح عبد الله خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشى، أن العديد من أصدقائه الفنانين طلبوا منه أن يحذف هذه القصيدة، لافتًا على أنها لاتتتحدث عن الموت فقط ولا تدعوا للحزن و ولكنها أيضًا قصيدة للحياة.





وقام صلاح عبد الله بإلقاء بعض مقتطفات من قصيدته وهي: "لما مُت عملتوا إيه كان نفسي أشوفكم بس ما قدرتش أشوف لإني مُت بس وحياة ميتينكوا والكلام بيني وبينكوا لما مُت زعلتوا عليا قد إيه؟.. يوم، يومين تلاته بالكتير مش بلومكم دانا عايزكوا تعيشوا يومكم صدقوني يومين كتير كفاية يوم أو نص يوم أو ربع يوم أو ربع ساعة فقط لا غير مش مهم، المهم لما تشوفوا صورتي أو تيجي سيرتي تذكروني، تذكروني بكل خير وحبذا لو كانت الذكري بدموع أو شحتفه أو حشرجه أو نهنهة قصدي، خلوا الحاله تبدو إنها حزن فاق كل الآفاق في قلب من ألم الفراق موجوع وإوعوا تنسوا أذكروا محاسن موتاكم ولو مافيش الفولي حبة محاسن وأذكروها وإكتبوها على صورتی وشیروها أو لما تيجي سيرتي أسكتوا أسكتوا وغيروا الموضوع غيروا الموضوع لإنی للأسف لسه حي لسه بهرب ماللي فات لسه خايف ماللي جي".