سعد الصغير يشوق جمهوره لأغنية جديدة إهداء للنادي الأهلي

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوق الفنان سعد الصغير جمهوره ومحبيه بأغنية جديدة إهداء لنادي الزمالك، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر سعد الصغير صورة له وعلق قائلاً:"انتظروا خلال ساعات اغنية جديدة اهداء للنادي الأهلي العظيم وجماهيره من الفنان سعد الصغير تراقبوا".

يذكر أن آخر أعمال الصغير مسلسل "ولاد إمبابة"، الذي شارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم فريدة سيف النصر ولطفي لبيب وريكو وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبوسى شاهين ومراد فكري ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع، وآخرون وهو من تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

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