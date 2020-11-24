أسعار العملات العربية بالبنوك اليوم الثلاثاء 24-11-2020

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:34 ص
أسعار العملات العربية بالبنوك
أسعار العملات العربية بالبنوك
الفجر الاقتصادي
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حققت أسعار العملات العربية من ريال سعودي ودرهم إماراتي ودينار كويتي، اليوم الثلاثاء 24-11-2020، استقرار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك.

 

سعر صرف الريال السعودي اليوم  الثلاثاء 24-11-2020:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.15  جنيه للشراء .

4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.07  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.07   جنيه للشراء.

4.18   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.06   جنيه للشراء

4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.09  جنيه للشراء

4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.06   جنيه للشراء.

4.18   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.08  جنيه للشراء

4.18  جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الاربعاء18-11-2020:

سعر صرف الدينار الكويتي فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 47.45 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع.

 سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية 47.41 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع.

 

الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول

وبلغ  سعر الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول 47.98 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي فى بنك عوده

ووصل سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده مع بداية التعاملات الصباحية إلى 50.06 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى

بلغت مستويات صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى 50.29 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع

سعر صرف الدرهم الأماراتي اليوم الأربعاء:18-11-2020 :

بنك الإسكندرية

ووصل في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.23 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

بنك عوده

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

البنك العربي الافريقي الدولي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الافريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

بنك بلوم

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.25 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي 

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 4.24 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس 

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.17 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع

 

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