سجلت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24-11-2020 استقرار سعريا، وسط تراجعات تمر بها منذ بداية الأسبوع مع تراجع السعر العالمي.





أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-11-2020 :

وشهدت اسعار الذهب أمس تحقيقها أدني مستويات منذ 4 شهور حيث بعد التراجع في السعر العالمي.

وافتتحت أسواق الصاغة تعاملات اليون على سعر جرام الذهب عيار 21 800 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 685.75 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 914.25 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6400 جنيها.



