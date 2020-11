جامعة الفيوم تشارك في قمة مصر لريادة الأعمال لعام 2020

Advertisements

تحت رعاية وتوجيه الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، شارك الدكتور كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والدكتور سناء قارون، الأستاذ بكلية الزراعة، في قمة مصر لريادة الأعمال لعام 2020 (Egypt Entrepreneurship Summit 2020 - Aswan، Egypt) والتي عقدت بمدينة أسوان تحت عنوان:- (فجر جديد للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة-A New Dawn for Startups and MSMEs ) وذلك في الفترة من 19 نوفمبر حتى 21 نوفمبر 2020.





وقد تناولت القمة العديد من الموضوعات والمحاور الهامة لريادة الأعمال ومن أهمها: -



1- تطبيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة على استراتيجية مصر 2030.



2- تمكين المرأة لدعم التنمية الاقتصادية.



3- تشجيع ودعم الشركات الصناعية الناشئة.



4- سد الفجوة بين الجنسين "التعلم والتوصيات لصعيد مصر".



5- المشاكل والعقبات التي تواجه رواد الأعمال والشركات الصغيرة.



6- نصائح لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة.



7- من البحث العلمي التسويقي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.



8- الجامعات كمنصة انطلاق للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.



9- التحول الرقمي للأعمال وريادة الاعمال.



10- تأثير التعليم المهني.



11- الاتجاهات الحديثة في تعليم ريادة الأعمال.