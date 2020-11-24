أصالة تحي حفلاً غنائيًا "أون لاين" في هذا الموعد

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تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفلاً غنائيًا "أون لاين"، وذلك يوم الجمعة الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن تقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة أغانيها الجديدة والقديمة.



وفي سياق آخر، طرحت أصالة مؤخرًا، أغنية جديدة حملت اسم "والله وتفارقنا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، توزيع طارق مدكور.



والجدير بالذكر أن أصالة نصري مرحت منذ عدة أيام ألبومها الغنائي الجديد"لا تستسلم"، وهو باللهجة الخليجية، واحتوى الألبوم على 20 باللهجة الخليجية، وهم"وش كنت أقول"، "يا مثبت"، "ما اعرف انطق"، "رفقا"، "الطف بحالى"، "والله وتفارقنا".



