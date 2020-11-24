تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ننشر لكم في السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام على على استاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة 9:00 من مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27/11/2020.

وستُقام مباراة الأهلي والزمالك وسط إجراءات احترازية مشددة، لضمان سلامة الجميع من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٠، من المقرر أن تُذاع مباراة الاهلي والزمالك عى قناة HD 7 beIN Sports، وعن تردد قنوات بي ان سبورت beIN SPORTS إليكم التالي:

(1)

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

(2)

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

(3)

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

(4)

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

وتأهل كلا من النادي الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، يُعد المرة الأولى في تاريخ المسابقة، حيث

يسعى الفريقان لتحقيق الفوز في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا، ومحاولة التتويج باللقب هذا العام 2020.