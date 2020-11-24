تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:15 ص
بوابة الفجر
Advertisements
ننشر لكم في السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام على على استاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة 9:00 من مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27/11/2020.

وستُقام مباراة الأهلي والزمالك وسط إجراءات احترازية مشددة، لضمان سلامة الجميع من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٠، من المقرر أن تُذاع مباراة الاهلي والزمالك عى قناة HD 7 beIN Sports، وعن تردد قنوات بي ان سبورت beIN SPORTS إليكم التالي:

(1)
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12604 
الاستقطاب: أفقي 
الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/2

(2)
القمر الصناعي نايل سات
التردد: 11054
الاستقطاب: عمودي 
الترميز: 27500   
معامل تصحيح الخطأ: 3/2

(3)
القمر الصناعي: نايل سات    
التردد: 11013     
الاستقطاب: عمودي 
الترميز: 27500   
معامل تصحيح الخطأ: 3/2

(4)
القمر الصناعي: نايل سات    
التردد: 11547    
الاستقطاب: أفقي    
الترميز: 27500   
معامل تصحيح الخطأ: 3/2

وتأهل كلا من النادي الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، يُعد المرة الأولى في تاريخ المسابقة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا، ومحاولة التتويج باللقب هذا العام 2020.

أخبار تهمك

الحقيقة الكاملة بشأن إظلام الأرض 3 أيام في ديسمبر المقبل

منذ يوم

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 20 ساعة

باتشيكو كان يتجه لإشراك عبدالغني في الجهة اليمنى أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الوضع يزداد خطورة.. تحذير عاجل من الحكومة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن "تيجراي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

08:02 ص

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

11:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»