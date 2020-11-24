باتشيكو كان يتجه لإشراك عبدالغني في الجهة اليمنى أمام الأهلي

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:24 ص
باتشيكو
باتشيكو
أمل الحلفاوي
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أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كان يفكر في الدفع بمدافع الأبيض محمد عبدالغني، أمام الأهلي في الجبهة اليمنى.


وتابع ميدو من خلال برنامجه أوضة اللبس عبر قناة النهار، " كان هناك اتجاه كبير لدى البرتغالي باتشيكو، للببدء بمحمود علاء والونش قبل إصابة الونش بكورونا والبدء بعبدالغني في الجهة اليمنى حتى في حال تواجد حازم إمام".


ويلاقي الزمالك نظيره الأهلي، يوم الجمعة المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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