موعد مباراة مانشستر يونايتد وباشاك شهير في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستعد فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير لمواجهة باشاك شهير التركي، اليوم الأحد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.


وحقق باشاك شهير في تركيا الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، حيث تعد هذه هى الهزيمة الوحيدة له في دوري الأبطال هذا الموسم.


وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد وباشاك شهير التركي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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