منه شلبي تدعم المواهب النسائية في الكتابة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:20 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلنت الفنانة منه شلبي عن دعمها للمواهب النسائية فى الكتابة ، وذلك عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.

ونشرت منه صورة لها وعلقت قائله:"معجبة جداً بالمشاريع اللي اتبعتتلي من ساعة ما اعلنت عن مبادرة دعم المواهب النسائية فى الكتابة ، مصر والعالم العربي فيهم مواهب بجد مش معقولة وأنا حقيقي متشرفة إنى أبقي جزء من الموضوع ده وأدعم المواهب دي بأي طريقة اقدر عليها ، قلت اقولكم إني متابعة وبقرأ سيناريوهاتكم وأنشر شوية طاقة إيجابية".

يذكر أن فريق عمل فيلم "النمس والأنس" والتي تشارك في بطولته منه شلبي ، انتهوا من تصويره مؤخرًا تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي.

فيلم "النمس والأنس" بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ من إخراج شريف عرفة

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