غادة عادل وريهام عبد الغفور ينضمان لقائمة أبطال "ليلة العيد"

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تعاقدت الفنانة غادة عادل والفنانة ريهام عبد الغفور على المشاركة في فيلم "ليلة العيد" الت تقوم ببطولته الفنانة يسرا، والفيلم من إخرج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، ويجرى حاليًا التعاقدات مع باقى الأبطال، ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة.



وتدور أحداث فيلم "ليلة العيد" في يوم واحد، بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ليستعرض من خلاله الكثير من جوانب القهر الذي تتعرض له المرأة، عبر مراحل عديدة منها الطفولة والشباب.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور الدرامية هو حكاية "ربع قيراط" التي تم عرضها ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، والتي شارك في بطولتها مصطفى درويش، شاهيستا سعد، عصام السقا، إبراهيم السمان، محمد درويش، محمد الصاوي، نادية رشاد، محمد علي رزق.





