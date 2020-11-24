تشريج جثة ربة منزل قتلت على يد زوجها بعد ضبطها مع عشيقها بالمرج

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:09 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
طالب نيابة المرج بتشريح جثة ربة منزل قتلت علي يد زوجها بالقائها من الطابق السابع من شرفة المنزل، وإرسال تقرير وافي عن سبب الوفاة للوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.


وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من مأمور قسم شرطة المرج، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو بأحد العقارات بنطاق القسم.

تحريات المباحث توصلت إلى أن زوجها من ألقاها من الشقة سكنهما بعد ضبطها في وضع مخل داخل غرفة نومه، رفقة عشيقها "سائق توك توك" ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وجار سماع أقواله حول الواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الوضع يزداد خطورة.. تحذير عاجل من الحكومة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن "تيجراي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ نصف ساعة

الحقيقة الكاملة بشأن إظلام الأرض 3 أيام في ديسمبر المقبل

منذ يوم

باتشيكو كان يتجه لإشراك عبدالغني في الجهة اليمنى أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 20 ساعة

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

قتلها جارها بالخطأ.. تشريج جثة ربة منزل في عين شمس

"تهشم بالجمجمة ونزيف حاد".. مناظرة النيابة لجثة سيدة انتحرت من الطابق الـ4 بالمعادي

النيابة تستدعي زوج السيدة المنتحرة من الطابق الـ4 بالمعادي.. و"مشاجرة" كلمة السر

تشريح جثة ربة منزل قتلها زوجها بمنشأة ناصر

تشريح جثة طالب انتحر بإلقاء نفسه من شرفة منزله بالمطرية

مناظرة النيابة لجثة الطالب المنتحر بالمطرية: نزيف حاد بالمخ

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

08:02 ص

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

11:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»