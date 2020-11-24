تشريج جثة ربة منزل قتلت على يد زوجها بعد ضبطها مع عشيقها بالمرج

Advertisements

طالب نيابة المرج بتشريح جثة ربة منزل قتلت علي يد زوجها بالقائها من الطابق السابع من شرفة المنزل، وإرسال تقرير وافي عن سبب الوفاة للوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.





وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من مأمور قسم شرطة المرج، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو بأحد العقارات بنطاق القسم.



تحريات المباحث توصلت إلى أن زوجها من ألقاها من الشقة سكنهما بعد ضبطها في وضع مخل داخل غرفة نومه، رفقة عشيقها "سائق توك توك" ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.



وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وجار سماع أقواله حول الواقعة.