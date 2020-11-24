مها أحمد تستعيد ذكرياتها بصورة من برنامجها "ست هانم"

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أستعادت الفنانة مها أحمد ذكرياتها بصورة من برنامجها الشهير "ست هانم"، ونشرت مها صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام وكتبت : أحلي ذكريات الست هانم صباح العسل على ست الهوانم.



وتباينت الكثير من التعليقات على الصورة ابرزها :"جميلة ومتألقة ديما ربنا يسعدك".



وفي سياق آخر تستعد مها أحمد لتقديم موسم جديد من برنامجها "ربع دستة ستات" على شاشة قناة المحور، و البرنامج يدور في قالب اجتماعي، ويضم العديد من الفقرات المتنوعة، وستستضيف خلاله العديد من الأطباء وخبراء الموضة والأزياء، لمناقشة كل الموضوعات الاجتماعية التي تهم المرأة والأسرة المصرية بشكل عام.