مها أحمد تستعيد ذكرياتها بصورة من برنامجها "ست هانم"

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أستعادت الفنانة مها أحمد ذكرياتها بصورة من برنامجها الشهير "ست هانم"، ونشرت مها صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام وكتبت : أحلي ذكريات الست هانم صباح العسل على ست الهوانم.

وتباينت الكثير من التعليقات على الصورة ابرزها :"جميلة ومتألقة ديما ربنا يسعدك".

وفي سياق آخر تستعد مها أحمد لتقديم موسم جديد من برنامجها "ربع دستة ستات" على شاشة قناة المحور، و البرنامج يدور في قالب اجتماعي، ويضم العديد من الفقرات المتنوعة، وستستضيف خلاله العديد من الأطباء وخبراء الموضة والأزياء، لمناقشة كل الموضوعات الاجتماعية التي تهم المرأة والأسرة المصرية بشكل عام.

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