طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد توجه تحذيرات مهمة للمواطنين

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:38 ص
بوابة الفجر
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وجهت الأرصاد الجوية تحذيرات مهمة للمواطنين نظرا لتعرض البلاد لموجة طقس سيئة جديدة تبدأ غدا وتستمر حتى الجمعة المقبل.

وعن تفاصيل حالة الطقس بداية من يوم الأربعاء، كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عنها، مشيرة إلى أن هناك حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد، وعلى المواطنين توخي الحذر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، لبرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن البلاد تتعرض لأمطار غزيرة رعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون الأمطار متوسطة على القاهرة يومي الأربعاء والخميس، ويحل طقس الجمعة بدون أمطار.

ولفتت إلى أن الأمطار ستصاحبها انخفاضًا في درجات الحرارة لتصل الصغرى إلى 14 درجة والعظمى إلى 20 على القاهرة خاصة يوم الأربعاء.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خاصة الأطفال وكبار السن، وعلى السائقين القيادة بهدوء على الطرق السريعة نظرا لتعرض الطرق لشبورة كثيفة في النهار الباكر.


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