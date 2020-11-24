تعليق ميدو على موقف الاتحاد المصري بشأن إيقاف أحمد أحمد

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:49 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق أحمد حسام ميدو، على ما ذكره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأن هناك مسئولين سابقين في الاتحاد المصري لكرة القدم، كانوا يرفضون تغيير اللائحة لبسط نفوذهم والسيطرة في الجبلاية خلال الفترة المقبلة.


وأكد ميدو من خلال حديثه ببرنامجه أوضة اللبس، أنه بالفعل كان هناك أشخاص في اتحاد الكرة لا يريدون تغيير اللائحة، لأنهم كانوا يرغبون في استمرار فسادهم وعدم محاربتهم من أي شخص.


جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن أمس إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" لمدة 5 سنوات.



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