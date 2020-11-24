فنانة شهيرة من داخل إحدى المستشفيات: لا أستطيع التحمل!

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:51 ص
بوابة الفجر
وكالات
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فنانة سورية في السعودية: لا أستطيع التحمل... فيديوصدمت المطربة السورية، وعد البحري، معجبيها ومتابعيها، اليوم الاثنين، بإعلان وجودها داخل أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية.

وشاركت البحري مقطعا مصورا لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيه وهي تضع جهاز تنفس وتعاني من الألم.

وكتبت وعد البحري مع الفيديو: "تعبانة لكن أنا الحمد لله بخير.. بس خلاص لم أعد قادرة أستحمل الأخبار الحزينة والله.. الربو والحساسية بيزيدوا مع الحالة النفسية السيئة.. الله المستعان دعواتكم".

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