محافظ أسيوط: 914 لجنة فرعية تغلق أبوابها في اليوم الأول لجولة الإعادة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن جميع لجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب البالغ عددها 914 لجنة فرعية بقرى ومراكز المحافظة، أغلقت أبوابها في اليوم الأول لعملية التصويت ولم تشهد أي اللجان اية خروقات أو تجاوزات منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحًا وحتى غلقها في التاسعة مساءً، وسط اقبال كبير من النساء وكبار السن والشباب، مشيرًا إلى تكاتف جميع القطاعات التنفيذية والأمنية لتخرج عمليات التصويت بالمظهر الحضاري وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 ".





وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات صحفية اليوم الاثنين - إلى إنه تابع فتح جميع اللجان الانتخابية صباح اليوم وانتظام عمليات التصويت من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ثم اعقبها تفقد العديد من اللجان الانتخابية بحي شرق وغرب للاطمئنان على سير عملية التصويت داخل اللجان على مدار اليوم دون تلقي أي شكاوى، مشيرًا إلى أن جميع اللجان تم غلقها في تمام الساعة 9 مساءًا مع السماح لكل من المتواجدين داخل اللجان بالإدلاء بأصوتهم وقام المستشارون ورؤساء اللجان بالتعاون مع الموظفين المشرفين على الانتخابات بإغلاق الصناديق بالأقفال البلاستيكية ووضع الشمع الأحمر على أبواب اللجان تحت تأمين قوات الشرطة المكلفة بتأمين اللجان من الداخل والخارج على مدار 24 ساعة.





وتابع المحافظ، أن عملية غلق اللجان من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة التي انعقدت اليوم بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والعميد أركان حرب سيد رضوان ساني مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية للمشروعات والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة ويحيى أبورحمة مدير إدارة الازمات بالمحافظة والقيادات الأمنية والعسكرية ومسئولي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة لافتًا إلى استمرار انعقاد الغرفة لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز كما تفقد المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد بعض اللجان الانتخابية بقرى ومراكز المحافظة للوقوف على سير اعمال التصويت داخل اللجان والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على أرواح المواطنين كما شاركوا في متابعة غلق اللجان بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام.





وأشاد المحافظ بدور رجال قوات الشرطة في تأمين سير عملية الانتخاب بجميع اللجان ومساعدة المواطنين في الادلاء بأصواتهم بسهولة ويسر بالإضافة الى دور القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والاحياء، لافتًا الى توفير كراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن فضلًا عن توفير بوابات التعقيم بجميع اللجان والكحول والكمامات فضلًا عن عمل أماكن لانتظار المواطنين ومنع التزاحم على اللجان وتنظيم عملية الانتخاب كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والاحياء بتوفير كافة احتياجات اللجان وأدوات التعقيم والتطهير والمرور المستمر على اللجان بالتنسيق مع قوات الشرطة.



