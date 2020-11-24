"ترامب" يوجه باتخاذ إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

أعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، جو بايدن الفائز بالانتخابات وتسمح ببدء العملية الانتقالية.





وكشفت إدارة الخدمات العامة، أن بايدن وكمالا هاريس هما الفائزان الواضحان في الانتخابات، لافتة إلى أن القرار يوفر الدعم اللازم لإجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة.





وأفادت قناة العربية الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوصى بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالعملية الانتقالية.



