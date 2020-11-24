"ترامب" يوجه باتخاذ إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:31 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
Advertisements
أعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، جو بايدن الفائز بالانتخابات وتسمح ببدء العملية الانتقالية.

وكشفت إدارة الخدمات العامة، أن بايدن وكمالا هاريس هما الفائزان الواضحان في الانتخابات، لافتة إلى أن القرار يوفر الدعم اللازم لإجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة.

وأفادت قناة العربية الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوصى بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالعملية الانتقالية.

وقال ترامب، في تدوينة له، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه أبلغ فريقه للقيام بالعملية الانتقالية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جو بايدن ترامب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 15 ساعة

الحقيقة الكاملة بشأن إظلام الأرض 3 أيام في ديسمبر المقبل

منذ يوم

عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن "تيجراي"

منذ نصف ساعة

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 11 ساعة

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو فهمي.. المحارب الذي انتصر وحده

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

"جوان فيالكوف": جو بايدن يمكنه استعادة الاستقرار بعد رئاسة ترامب

ترامب: أخشى تزايد عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة

بايدن يفوز وترامب يشكك.. تفاصيل الإعلان عن رئيس الولايات المتحدة الجديد

بعد فوز بايدن..تعرف على الجهة المسئولة عن خروج ترامب من البيت الأبيض

أول امرأة تتولى المنصب.. تعرف على "كامالا هاريس" نائبة الرئيس الأمريكي الجديد

على خطى رئيسه.. بومبيو يعد بانتقال سلس نحو ولاية ثانية لترامب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن "تيجراي"

05:09 ص

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

11:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»