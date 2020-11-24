تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الثلاثاء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره نادي لايبزيج الألماني ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب حديقة الأمراء الدولي بمدينة باريس.

وجاءت تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: نافاس.
خط الدفاع: خوان بيرناند، كيمبني، ماركينوس، هيريرا.
خط الوسط: فيراتي، إدريسا جاي، ساربيا.
خط الهجوم: مبابي، كين، نيمار.

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