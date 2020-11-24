ميدو ينتقد فكرة إيقاف الدوري

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، فكرة إيقاف الدوري خلال الفترة المقبلة بسبب غياب بعض من اللاعبين في أنديتهم، لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي، مشيرا إلى أن ذلك أمر سيكون غير مقبول نهائيًا.

وقال ميدو من خلال برنامجه أوضة اللبس : " لايوجد دوري في العالم بيتم إيقافه بسبب غياب لاعبي الأندية لتواجدهم في المنتخب الأولمبي".

وتابع، " في حال حدث ذلك لن نتقدم خطوة للأمام، ليفربول من الممكن أن يكون بدون 5 أو 6 لاعبين بسبب طوكيو ولن يقف الدوري الإنجليزي بسبب غياب بعض من اللاعبين بسبب الأولمبياد كلام غير مقبول وغير واقعي".



أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. تعليق عمرو أديب على إصابة عدد من لاعبي الأهلي بالكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن "تيجراي"

منذ ساعتين

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 19 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

الحقيقة الكاملة بشأن إظلام الأرض 3 أيام في ديسمبر المقبل

منذ يوم

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن "تيجراي"

05:09 ص

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

11:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»