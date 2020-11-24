ميدو يثني على اللجنة الخماسية بعد تغيير شعار الدوري

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، بضرورة أن يكون هناك إخلاص من المسؤولين على الكرة في مصر في عملهم، والعمل على إعلاء شأن منظومة الكرة وزيادة ضخ الأموال.

وأشار ميدو من خلال برنامجه أوضة اللبس، إلى أنه يريد أن يخلص كل مسؤول في عمله من أجل النجاح، وأن هذا سيساهم بشكل كبير في إعلاء منظومة كرة القدم من الناحية المالية.

وتابع، "طالبنا كثيرًا بضرورة وجود لوجو مميز وكرة موحدة للدوري المصري، ولكن باختلاف عن دوريات العالم، وأُحيي اللجنة الخماسية علي تنفيذها لكل تلك الأهداف في فترة زمنية قصيرة جدًا".



أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن "تيجراي"

منذ 33 دقيقة

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الحقيقة الكاملة بشأن إظلام الأرض 3 أيام في ديسمبر المقبل

منذ يوم

عمرو فهمي.. المحارب الذي انتصر وحده

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن "تيجراي"

05:09 ص

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

11:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»