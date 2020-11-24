ميدو يثني على اللجنة الخماسية بعد تغيير شعار الدوري

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، بضرورة أن يكون هناك إخلاص من المسؤولين على الكرة في مصر في عملهم، والعمل على إعلاء شأن منظومة الكرة وزيادة ضخ الأموال.





وأشار ميدو من خلال برنامجه أوضة اللبس، إلى أنه يريد أن يخلص كل مسؤول في عمله من أجل النجاح، وأن هذا سيساهم بشكل كبير في إعلاء منظومة كرة القدم من الناحية المالية.





وتابع، "طالبنا كثيرًا بضرورة وجود لوجو مميز وكرة موحدة للدوري المصري، ولكن باختلاف عن دوريات العالم، وأُحيي اللجنة الخماسية علي تنفيذها لكل تلك الأهداف في فترة زمنية قصيرة جدًا".











