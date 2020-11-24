أحمد كريمة: فيديو تلاوة بهاء سلطان القرآن مخالف للشريعة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
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أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، أن ماقام به المطرب بهاء سلطان من نشر فيديو قراءة القرآن مخالف للشريعة.
 
وأوضح خلال لقائة في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الابراشى،أن الذى يتفرغ لقراءة القرآن الكريم لابد له من التفرغ ولا يجوز له اقتحام المحافل العامة لأنه من شروط قراءة القرآن الخشوع.

واعترض على ماقاله نقيب القراء حول امكانية انضمام المطرب بهاء سلطان لنقابة القراء. 

كان الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القرآن الكريم، صرح  بأنهم لا يمانعون في قبول المطرب بهاء سلطان بالنقابة إذا تحققت 3 شروط.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإبراشي، الشروط الثلاثة وهى حفظ القرآن الكريم وحسن السير والسمعة والسلوك.

وأكد انهم لا يعترضون على انضمام بهاء سلطان للنقابة طالما سيقوم بغناء أغاني هادفة وليست مبتذلة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي شاركوا مقطع صوتي لبهاء سلطان وهو يتلو خلالها القرآن الكريم الأمر الذي لاقى استحسان الكثيرين.

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