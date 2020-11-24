مانشستر سيتي يصرف النظر عن ضم ميسي

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي صرف النظر عن فكرة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك على الرغم من الأنباء التي تربط البرغوث الأرجنتيني بالانضمام إلى المان سيتي عقب نهاية عقده مع النادي الكتالوني.

ونقلت صحيفة سبورت الإسبانية عن شبكة سكاي سبورتس البريطانية أنه من المحتمل استبعاد انضمام ميسي إلى صفوف المان سيتي.

وقالت سيمرا هانتر الصحفية بشبكة سكاي سبورتس البريطانية أنها تعرف أشخاص مقربين أن مانشستر سيتي لن يقدم عرضًا لشراء ميسي وذلك بحسب المعلومات التي لديها، حيث أن هذا الباب مغلق.

وأفادت سيمرا هانتر بأن الأسباب التي ستدفع المان سيتي لاستبعاد التعاقد مع ميسي هما سببان، وهما عمر النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عامًا بالإضافة إلى النفقات المالية.

وأوضحت سيمرا هانتر أنه على الرغم من أن ميسي لن يكلف المان سيتي كثيرًا في عملية ضمه لأنه سيكون لاعبًا حرًا إلا أن يمتلك راتبًا ضخمًا يبلغ حوالي 100 مليون يورو سنويًا وسيكون عبئًا ماليًا كبيرًا على أي نادي خاصة وأننا وسط جائحة كورونا العالمية التي سببت أزمة اقتصادية في كافة المجالات.

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