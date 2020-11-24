مصطفى فهمي يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:52 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد مصطفى فهمي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي السابق، أن الكوادر المصرية رحلت عن الاتحاد في وجود أحمد أحمد كرئيس له.

وقال مصطفى خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "الكوادر المصرية في الكاف رحلت في وجود أحمد أحمد، وعدم وجودها بالاتحاد الإفريقي مؤشر للعنصرية في ظل وجود مقر الكاف بالقاهرة".

وأكمل: "لا أفكر في الترشح لرئاسة الكاف وتم إغلاق باب الترشح، لست على صلة بمرشحى الكاف على مقعد الرئيس وأتمنى اختيار من يعيد الاتحاد الإفريقي لمكانته الطبيعية".

وأتم فهمي حديثه قائلا: "مصر الفائزة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك".

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