مصطفى فهمي يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي

أكد مصطفى فهمي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي السابق، أن الكوادر المصرية رحلت عن الاتحاد في وجود أحمد أحمد كرئيس له.





وقال مصطفى خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "الكوادر المصرية في الكاف رحلت في وجود أحمد أحمد، وعدم وجودها بالاتحاد الإفريقي مؤشر للعنصرية في ظل وجود مقر الكاف بالقاهرة".





وأكمل: "لا أفكر في الترشح لرئاسة الكاف وتم إغلاق باب الترشح، لست على صلة بمرشحى الكاف على مقعد الرئيس وأتمنى اختيار من يعيد الاتحاد الإفريقي لمكانته الطبيعية".





وأتم فهمي حديثه قائلا: "مصر الفائزة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك".