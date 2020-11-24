أبرزها الحظر الكامل وتعليق الدراسة.. لا تكن فريسة لهذه الشائعات واعرف الحقيقة

شهدت الأيام الماضية، العديد من الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاحقتها الأجهزة الرسمية بالنفي، وكشف الحقائق للمواطنين، لكي لا يقعوا فريسة لها.





وتعرض لكم " الفجر " في السطور التالية أبرز الشائعات التي نفتها الأجهزة الرسمية خلال الفترة الماضية.





فرض حظر التجوال

رد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، على شائعات فرض حظر تجوال كامل يوم الجمعة، تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك، مؤكدا أنها غير صحيحة، وأن أي خبر لم يُنشر على صفحة مجلس الوزراء، فالدولة غير مسؤولة عنه.





وقف صلاة الجمعة

أما عن وقف صلاة الجمعة، والجنازات، فقد أكد "سعد"، أنها شائعة، مجددا تأكيده على أن المواطن يمكنه أن يتابع صفحة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لمتابعة كل التفاصيل، والأخبار، وما عدا ذلك، فهو أخبار غير صحيحة، وشائعات ليس لها أساس من الصحة.





تأجيل امتحانات الثانوية

في سياق منفصل، نفى الدكتور طارق شوقي، ما تردد من أنباء عن تأجيل امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020-2021، ستعقد في مواعيدها المحددة، حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة 16 يونيو المقبل، وامتحانات الدبلومات الفنية 29 مايو المقبل.





إصابة وزير التعليم بكورونا

ومنذ أيام، نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه ابتعد عن "السوشيال ميديا" لنصف ساعة، وعاد بعدها ليجد أن هناك شائعة تم تداولها عن إصابته بفيروس كورونا.





تعليق الدراسة

هذا، وانتشرت خلال الساعات الماضية، ورقة تحمل قرارًا منسوبًا إلى مجلس الوزراء، بشأن تعليق التجمعات والفعاليات الرسمية في الدولة، وتعليق الدراسة، بسبب فيروس كورونا المستجد.





واتضح أن الورقة مفبركة، ومزورة، ومنشورة بتاريخ 28 نوفمبر، على الرغم أن هذا التاريخ لم يأتي بعد، ما يدل على غباء المفبركين.





إلغاء الـ"ميدتيرم"

كما انتشرت أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، لكن وزارة التعليم العالي، أكدت أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على عقد الامتحانات في مواعيدها المقررة.





امتحانات الفصل الدراسي الأول