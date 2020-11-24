شكوى من طبيب المنتخب بشأن مسحات كورونا في توجو

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:48 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد محمد ابو العلا طبيب المنتخب الوطني، ان الجهاز الطبي لم يقصر على الاطلاق خلال الفترة الاخيرة.

وقال أبو العلا خلال تصريحاته لبرنامج الماتش: "التقينا مع طبيبة استشاري لمكافحة فيروس كورونا قبل معسكر منتخب مصر"

وأردف: "سافرنا إلى توجو ومعنا كميات من المطهرات للوقاية من فيروس كورونا ووضعنا جدول للمسحات في معسكر منتخب مصر الأخير".

وتابع: "جهاز منتخب مصر خضع لمسحة كورونا أول أمس الأحد وجاءت نتيجتها سلبية".

وواصل: "فعلنا كل ما بوسعنا حتى نستطيع السيطرة على أي إصابة بكورونا تظهر في منتخب مصر وتأخر إجراء المسحة لمنتخب مصر بعد الوصول إلى توجو كان أمر خارج عن إرادتنا".

وأتم: "تدريب منتخب مصر يوم 9 نوفمبر الماضي تأخر لمدة ساعتين بسبب عدم ظهور نتيجة مسحات كورونا".

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