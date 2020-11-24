تعرف على حقيقة تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا

انتشرت خلال الساعات الماضية، ورقة تحمل قرارًا منسوبًا إلى مجلس الوزراء، بشأن تعليق التجمعات والفعاليات الرسمية في الدولة، وتعليق الدراسة، بسبب فيروس كورونا المستجد.





واتضح أن الورقة مفبركة، ومزورة، ومنشورة بتاريخ 28 نوفمبر، على الرغم أن هذا التاريخ لم يأتي بعد، ما يدل على غباء المفبركين.



