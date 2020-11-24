تعرف على حقيقة تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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انتشرت خلال الساعات الماضية، ورقة تحمل قرارًا منسوبًا إلى مجلس الوزراء، بشأن تعليق التجمعات والفعاليات الرسمية في الدولة، وتعليق الدراسة، بسبب فيروس كورونا المستجد.

واتضح أن الورقة مفبركة، ومزورة، ومنشورة بتاريخ 28 نوفمبر، على الرغم أن هذا التاريخ لم يأتي بعد، ما يدل على غباء المفبركين.

يذكر، أن شائعة أخرى انطلقت أمس، بشأن فرض حظر تجوال كامل، وقت مباراة الأهلي والزمالك في بطولة دورى أبطال أفريقيا الجمعة المقبلة، إلا أن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نفى هذه الشائعة، في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية.

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