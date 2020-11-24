موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزج في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب حديقة الأمراء مساء اليوم الثلاثاء، لقاء باريس سان جيرمان ضد ضيفه لايبزج الألماني، في الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى النادي الباريسي لتحسين أوضاعه في المجموعة، بعد أن تلقى هزيمتين خلال المباريات الثلاث الأولى في البطولة.

ويحتل باريس سان جيرمان، المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف كلاً من مانشستر يونايتد ولايبزج، برصيد 6 نقاط لكل منهما.

وسوف تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت جرينتش.

وتنقل أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق جواد بدة.

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