"ماشا والدب" الروسي يترشح لنيل لقب أكثر أفلام الأطفال شعبية في العالم

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
وكالات
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رشحت شركة Parrot Analytics مسلسل "ماشا والدب" الروسي لنيل لقب أكثر عروض الأطفال شعبية وطلبا في العالم .

وذلك حسب تصنيف جائزة Global TV Demand Awards .وسيتم إعلان عرض الأطفال الفائز في يناير المقبل.

أفاد بذلك ناطق باسم شركة Animaccord الروسية.

وكشفت شركة Parrot Analytics الأمريكية المستقلة قائمة قصيرة لمسلسلات الرسوم المتحركة التي تم ترشيحها للفوز في فئة أكثر مسلسل للرسوم المتحركة طلبا.

وتضمنت القائمة مسلسل الأطفال الروسي "ماشا والدب" للرسوم المتحركة إلى جانب مسلسلات الأطفال "دورية الجراء"، "خنزير بيبا"، "حرب النجوم"، "السراويل المربعة".

ومن مميزات تلك الجائزة تحديد فيلم فائز فيها ليس عن طريق تصويت أعضاء لجنة التحكيم بل عن طريق حساب آراء المشاهدين في 100 سوق لأفلام الرسوم المتحركة  وعلى كافة الأنواع من منصات الإنترنت الإلكترونية.

وقد تم وضع القائمة القصيرة للمسلسلات الخمسة بناء على استطلاع الطلب على مسلسلات الأطفال في الفترة ما بين 1 يناير و31 أكتوبر عام 2020.

يذكر أن مسلسل الرسوم المتحركة "ماشا والدب" من إنتاج شركة Animaccord الروسية ترجم إلى 42 لغة. ويتم عرضه حاليا في كل أنحاء العالم. وكان المسلسل قد دخل الربيع الماضي تصنيف أكثر عروض الأطفال طلبا في العالم في فترة انتشار وباء فيروس كورونا.

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