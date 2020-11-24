رضا عبدالعال يطالب بتأجيل نهائي القرن

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:15 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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طالب رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة نهائي أفريقيا بسبب إصابات كورونا بين اللاعبين

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "يجب على الكاف تأجيل اللقاء بسبب زيادة أعداد كورونا بين لاعبي الفريقين والاتحاد الافريقي قام بتأجيل المباراة من قبل بسبب الرجاء المغربي".

وأضاف: "لا يهمني اللائحة التى وضعها الكاف عقب مباراة الرجاء الأمر الآن أصبح صعب بسبب تعرض لاعبين مهمين فى الفريقين بالكورونا".

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه الزمالك فى نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي.

وكان النادى الأهلى قد حقق الصعود لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على فريق أبوقير للأسمدة بهدفين مقابل هدف وصعد لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات نصف النهائي.

ويذكر أن النادى الأهلى صعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي.



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