نجلي تعرض لظلم كبير.. تصريحات مثيرة من مصطفى فهمي على إيقاف أحمد أحمد

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أطلق مصطفى فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تصريحات مثيرة عن إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد لمدة 5 سنوات.

وأكد مصطفى فهمي، أن قرار إيقاف أحمد أحمد وفقا لمستندات اطلع عليها الاتحاد الدولي.

وقال مصطفى فهمي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "عمرو مبادئه كانت تحتم عليه تقديم ملف الشكاوي خاصة أن لوائح القيم أن رأى مسؤول أي أخطاء أن يبلغ عنها، وفي اجتماع اللجنة التنفيذية عام 2019 لم تمنح له الفرصة".

وتابع: "إيقاف أحمد أحمد أثبت صحة موقف عمرو في محاربته للفساد داخل الكاف، كما أنه تعرض لظلم شديد ولكنه كان مصرا على محاربة الفساد".

وأكمل: "عمرو فهمي كان على حق في معركته ضد أحمد أحمد، الحق ظهر وشعرنا براحة نحن وكل من يحبه سعداء بهذا القرار".

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