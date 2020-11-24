يوفنتوس يحسم الجدل بشأن رحيل رونالدو

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:35 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن موقف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من الرحيل عن صفوف يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية،" أن رونالدو ليس لديه رغبة في الرحيل عن يوفنتوس، وأيضًا لا يوجد رغبة لدى النادي في بيع اللاعب البرتغالي".

وأضافت:" أن يوفنتوس مندهش من الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة بشأن رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف النادي".

وواصل:" أن اعتزال رونالدو في يوفنتوس أمر وارد جداً بعد بضعة سنوات، لكن هناك إمكانية أيضاً لانتقاله إلى نادٍ آخر بعد انتهاء عقده ليكون الخطوة الأخيرة في مسيرته".

يذكر أن كريستيانو رونالدو سينتهي عقده مع يوفنتوس في صيف موسم 2022 القادم.

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