انفرد فريق الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق فوزا ثمينا على غريمه الأزلي النصر بهدفين دون رد، في المبارة التي جمعت بينهما، اليوم الإثنين، على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.





وتقدم المهاجم الفرنسي جوميز بالهدف الأول للصالح الهلال عند الدقيقة 60 قبل أن يحرز صالح الشهري الهدف الثاني عند الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.





فيما سيطر التعادل الإيجابي على مباراة القمة بين فريق الشباب ونظيره الأهلي، بهدفين لمثلهم، ليرفع بذلك الأول رصيده إلى 11 نقطة، في المركز الثاني، فيما يأتي الراقي في المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط.





ويتواجد الرائد في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن الأهلي، بينما يأتي الاتحاد في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.





وتراجع النصر إلى المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط، بعد مرور 5 جولات، فاز في مباراة واحدة، فيما هُزم في 4 مباريات، وأحرز لاعبيه 4 أهداف، وسكنت شباكه 7 أهداف.





وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على النصر

1- الهلال برصيد 13 نقاط

2- الشباب برصيد 11 نقاط

3- الرائد برصيد 10 نقاط

4- الأهلي برصيد 10 نقاط

5- الفيصلي برصيد 9 نقاط

6- الباطن برصيد 7 نقاط

7- الفتح برصيد 7 نقاط

8- القادسية برصيد 7 نقاط

9- الاتحاد برصيد 6 نقاط

10- الاتفاق برصيد 6 نقاط

11- التعاون برصيد 5 نقاط

12- أبها برصيد 4 نقاط

13- الوحدة برصيد 3 نقاط

14- العين برصيد 3 نقاط

15- النصر برصيد 3 نقاط

16- ضمك برصيد نقطة



