حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

كشف حازم الحديدي وكيل محمد الشناوي حارس مرمي فريق الأهلي أن نجم الفريق الاحمر لا يعاني من أى شييء وسليم تماما.





وقال الحديدي فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "طئمن جماهير النادي الأهلي على محمد الشناوي وهو جاهز لنهائي دوري أبطال أفريقيا".





وأضاف: "محمد الشناوي كابتن الأهلي يتخذ الإجراءات الإحترازية ويركز في تدريبات الأهلي بشكل كبير للاستعداد للمبارة المرتقبة".





وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس بتعليق عصام الشوالي.





وكان النادى الأهلى قد حقق الصعود لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على فريق أبوقير للأسمدة بهدفين مقابل هدف وصعد لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات نصف النهائي.





ويذكر أن النادى الأهلى صعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي.











