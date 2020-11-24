ميدو يشيد بقرار الكاف بشأن إيقاف أحمد أحمد

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن القرار الذي صدر بخصوص طرد أحمد أحمد من الاتحاد الافريقي الكاف قرار سليم للغاية، وما صدر في هذا الصدد كان قرارًا جيدًا للغاية بسبب الفساد الكبير الذي ارتكبه خلال تواجده على كرسي متحرك الكاف.





وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " نحن أول من تحدثنا عن فساد الاتحاد الافريقي الكاف، وكنا نوجه عدد من الانتقادات لهذا المجلس بسبب فساده الكبير خلال الفترة الماضية داخل الكاف ".





وأضاف، " قرار الكاف بشأن إبعاد أحمد أحمد من رئاسة الاتحاد الافريقي الكاف ، قرار سليم 100%".











