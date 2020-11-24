متحدث الوزراء يُحذر: إصابات الموجة الثانية لكورونا أعلى من الأولى

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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إجراءات مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، موضحًا أن مواجهة فيروس كورونا لا تعتمد فقط على الإجراءات الحكومية، ولكن المواطن عليه دور كبير جدًا في هذه الأزمة.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ارتداء الكمامة في مقدمة إجراءات الحكومة، وتم فرض إجراء عقابي بغرامة بحد أقصى 4 آلاف جنيه؛ لأن المواطن لا يلتزم بارتداء الكمامة بسهولة.



وأكد أن الوضع يزداد خطورة مع الوقت مع زيادة عدد إصابات فيروس كورونا، متابعًا: "أعداد إصابات الموجة الثانية في البلدان الأخرى فاقت أعداد الموجة الأولى".



وأكد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والصيدليات، مشيرًا إلى أن هناك مخزون كبير، وأن الوضع مطمئن للغاية، وما حدث في الموجة الأولى من نقص الأدوية لن يحدث في الموجة الثانية.







وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101981 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 354 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 113381 حالة من ضمنهم 101981 حالة تم شفاؤها، و6560 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.