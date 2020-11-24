تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من طقس اليوم

طقس الثلاثاء نهارًا



طقس الثلاثاء ليلًا



الظواهر الطبيعية:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية).



- أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- السلوم- رشيد- بلطيم).

- أمطار خفيفة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الضبعة- مطروح- سيدي عبد الرحمن).



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- تتأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى على السطح، وكذلك مرتفع جوي ف طبقات الجو العليا.





نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.- طقس بارد على السواحل الشمالية.- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.- طقس شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد.