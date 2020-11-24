تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من طقس اليوم
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:51 ص
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الثلاثاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية).
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- السلوم- رشيد- بلطيم).
- أمطار خفيفة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الضبعة- مطروح- سيدي عبد الرحمن).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى على السطح، وكذلك مرتفع جوي ف طبقات الجو العليا.
طقس الثلاثاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية).
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- السلوم- رشيد- بلطيم).
- أمطار خفيفة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الضبعة- مطروح- سيدي عبد الرحمن).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى على السطح، وكذلك مرتفع جوي ف طبقات الجو العليا.